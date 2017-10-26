В Анкаре прошли узбекско-турецкие переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября в Анкаре в рамках визита главы Узбекистана в Турецкую Республику состоялись узбекско-турецкие переговоры на высшем уровне, прошедшие в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран.

В ходе беседы Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и связи, морского сообщения, лесного хозяйства, водопользования, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма.

По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление и более 20 документов в сферах торговли, промышленности, банковско-финансовой, инвестиций, туризма, грузоперевозок, здравоохранения, подготовки кадров, обороны и других.

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