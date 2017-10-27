Погода в Узбекистане на 28 октября

Погода в Узбекистане на 28 октября27.10.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12о тепла, днем 21-23о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 12-17о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 22-27о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 21-26о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков, лишь по северным районам Ташкентской области возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 21-26о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 22-27о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 18-23о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9о тепла, днем 12-17о тепла.
УЗИНФОРМ