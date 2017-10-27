



Погода в Узбекистане на 28 октября



ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12о тепла, днем 21-23о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 12-17о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 22-27о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 21-26о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков, лишь по северным районам Ташкентской области возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 21-26о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 22-27о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 18-23о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9о тепла, днем 12-17о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи