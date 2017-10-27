Глава Узбекистана завершил визит в Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 25-26 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил визит в Турецкую Республику, предпринятый по приглашению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с целью обсуждения ключевых вопросов узбекско-турецкой повестки дня.

В заключительный день визита Ш.Мирзиёев посетил Великое национальное собрание Турции, где провел встречу со спикером Исмаилом Кахраманом. По итогам переговоров, посвященных вопросам углубления межпарламентского сотрудничества, был подписан Меморандум о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим национальным собранием Турецкой Республики.

Затем глава Узбекистана отправился в Стамбул, где состоялись встречи с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом, представителями официальных и деловых кругов Турции, а также Ш.Мирзиёев осмотрел дворец Топкапы.

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