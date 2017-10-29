



В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы узбекско-российского диалога



ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября в Узбекистан прибыла с визитом делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. В тот же день делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности и машиностроения, инвестиций, ТЭК, сельского хозяйства, текстильной индустрии, здравоохранения и фармацевтики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи