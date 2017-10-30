Курсы валют в Узбекистане на/c 30 октября

ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 30 октября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6199.15 (702) 1 сингапурский доллар 5916.74 (124) 1 канадский доллаp 6298.24 (986) 1 бразильский реал 2496.02 (156) 1 юань ренминби 1215.94 (756) 1 швейцарский франк 8099.99 (392) 1 японская иена 71.13 (784) 1 диpхам ОАЭ 2199.38 (410) 1 южнокорейский вон 7.19 (818) 1 египетский фунт 458.98 (414) 1 кувейтский динар 26708.94 (826) 1 фунт стеpлингов 10615.46 (458) 1 малайзийский ринггит 1906.57 (840) 1 доллаp США 8078.12 (643) 1 российский рубль 139.27 (949) 1 новая турецкая лира 2140.69 (050) 1 бангладешская така 97.60 (960) 1 СДР 11398.23 (348) 1 венгерский форинт 30.26 (978) 1 евро 9381.12 (364) 1 иранский риал 0.23 (980) 1 украинская гривна 301.65 (398) 1 казахстанский тенге 24.14 (985) 1 польский злотый 2209.19 (934) 1 туркменский манат 2313.79 (203) 1 чешская крона 366.45 (972) 1 таджикский сомони 916.93 (356) 1 индийская рупия 124.49 (975) 1 болгарский лев 4797.55 (376) 1 израильский шекель 2288.42 (971) 1 афганский афгани 118.50 (417) 1 киргизский сом 117.94 (981) 1 грузинский лари 3167.89 (974) 1 белорусский рубль 4079.86

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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