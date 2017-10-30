Курсы валют в Узбекистане на/c 30 октября

Курсы валют в Узбекистане на/c 30 октября30.10.2017 23:32
ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 30 октября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6199.15
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5916.74
|(124)
|1 канадский доллаp
|6298.24
|(986)
|1 бразильский реал
|2496.02
|(156)
|1 юань ренминби
|1215.94
|(756)
|1 швейцарский франк
|8099.99
|(392)
|1 японская иена
|71.13
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2199.38
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.19
|(818)
|1 египетский фунт
|458.98
|(414)
|1 кувейтский динар
|26708.94
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10615.46
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1906.57
|(840)
|1 доллаp США
|8078.12
|(643)
|1 российский рубль
|139.27
|(949)
|1 новая турецкая лира
|2140.69
|(050)
|1 бангладешская така
|97.60
|(960)
|1 СДР
|11398.23
|(348)
|1 венгерский форинт
|30.26
|(978)
|1 евро
|9381.12
|(364)
|1 иранский риал
|0.23
|(980)
|1 украинская гривна
|301.65
|(398)
|1 казахстанский тенге
|24.14
|(985)
|1 польский злотый
|2209.19
|(934)
|1 туркменский манат
|2313.79
|(203)
|1 чешская крона
|366.45
|(972)
|1 таджикский сомони
|916.93
|(356)
|1 индийская рупия
|124.49
|(975)
|1 болгарский лев
|4797.55
|(376)
|1 израильский шекель
|2288.42
|(971)
|1 афганский афгани
|118.50
|(417)
|1 киргизский сом
|117.94
|(981)
|1 грузинский лари
|3167.89
|(974)
|1 белорусский рубль
|4079.86
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
УЗИНФОРМ