Погода в Узбекистане на 31 октября

Погода в Узбекистане на 31 октября30.10.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18о тепла, днем 30-32о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 18-23о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 27-32о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 27-32о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 27-32о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 28-33о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 23-28о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 18-23о тепла.
УЗИНФОРМ