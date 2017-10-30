В Ташкент прибыла делегация Канады

ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация Канады во главе с генеральным директором Бюро по вопросам приполярного региона, Восточной Европы и Евразии Министерства иностранных дел, торговли и развития Элисон ЛёКлэр.

Целью визита является участие в намеченных на 30-31 октября в Ташкенте 6-м раунде узбекско-канадских межмидовских политических консультаций, встречах в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса, Министерстве внешней торговли, Государственном комитете по инвестициям и Торгово-промышленной палате Узбекистана.

УЗИНФОРМ