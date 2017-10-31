МИД Узбекистана посетили представители Германии и России

МИД Узбекистана посетили представители Германии и России31.10.2017 13:43
ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября ведомство внешней политики Узбекистана посетил глава дипломатической миссии Федеративной Республики Германия в Ташкенте Гюнтер Оверфельд. 31 октября в МИД Узбекистана нанес визит советник-посланник Посольства Российской Федерации Вадим Митрофанов.
Гостей принял специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматилла Иргашев.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках содействия урегулированию ситуации в Афганистане.
УЗИНФОРМ