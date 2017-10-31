



В Узбекистан прибыл представитель ООН



ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с визитом заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов. Программа поездки предусматривает проведение встреч и переговоров в верхней палате национального парламента, ведомтсве иностранных дел, Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан, а также участие в 5-й научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС "Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи