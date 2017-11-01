



Глава Узбекистана выразил соболезнования народу США



ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с выражением соболезнований по случаю террористического акта на Манхэттене в Нью-Йорке, унесшего множество человеческих жизней. В своем послании глава государства решительно осудил любые формы и проявления экстремизма и терроризма, пообщел приложить все усилия для оказания содействия в расследовании данного террористического акта, а также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи