Делегация Узбекистана приняла участие в мероприятии УПН ООН в Астане

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября в Астане была проведена 10-я встреча стран-участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству по контролю над наркотиками в Центральной Азии, в которой приняли участие делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности.

По итогам встречи была принята Декларация, посвященная вопросам выработки общей стратегии предотвращения незаконного оборота наркотиков, новых психоактивных веществ, незаконных финансовых потоков и борьбы с финансированием терроризма.

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