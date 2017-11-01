



Глава государства провел рабочее совещание



ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее правительственное совещание с руководителями ведомств физической культуры и спорта, посвященное вопросам совершенствования работы сферы. Повестка дня встречи включала в себя рассмотрение путей развития в стране массового спорта, популяризации здорового образа жизни, совершенствования системы подготовки высококвалифицированных кадров и строительства современных спортивных сооружений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи