



Погода в Узбекистане на 3 ноября



ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14-16о тепла, днем 20-22о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 9-14о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 18-23о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 18-23о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 18-23о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 20-25о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 23-28о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 18-23о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи