Представитель ООН провел в Ташкенте ряд встреч

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. 1 ноября прибывший с визитом в страну заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждалсиь актуальные вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и УПН ООН в сферах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

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