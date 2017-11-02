Делегация ведомства АПК Узбекистана вернулась из США

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана завершила визит в США, предпринятый с 23 октября по 1 ноября с целью обсуждения вопросов развития узбекско-американского сотрудничества в сфере АПК.

В рамках пребывания в США представители Узбекистана посетила ведомство сельского хозяйства США, университеты штатов Мичиган и Огайо, организацию "Американские советы по международному образованию" (ACIE).

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