Глава Узбекистана провел встречу с председателем правительства РФ

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Ташкент во главе правительственной делегации для участия в заседании Совета глав правительств СНГ председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и выразили стремление к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между двумя странами.

В тот же день во Дворце симпозиумов в Ташкенте была проведена встреча правительственных делегаций двух стран, посвященные обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений.

По итогам встречи премьер-министр Республики Узбекистан А.бдулла Арипов и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписали ряд меморандумов и соглашений по развитию сотрудничества в нефтеперерабатывающей, банковско-финансовой, инвестиционной, торгово-промышленной сферах, автомобилестроительной отрасли, науке, во внешней миграции и других сферах.

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