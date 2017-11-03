



Шавкат Мирзиёев провел встречи с представителями правительств стран СНГ



ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с прибывшими в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, премьер-министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым, премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым и заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмыратом Оразгелдиевым. Встречи были посвящены актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках СНГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи