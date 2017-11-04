



В Ташкенте обсуждены вопросы углубления взаимодействия между странами СНГ



ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября в Ташкенте во Дворце форумов "Узбекистон" было проведено заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в котором приняли участие премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исоков, председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев, полномочный представитель Молдовы при уставных и других органах СНГ Виктор Сороган, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



Встреча глав правительств проходила в узком и расширенном форматах и была посвящена вопросам углубления взаимодействия между странами СНГ в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, банков и финансов, транспорта и связи, науки, образования, технологий, спорта, туризма, культуры и других.



На заседании было обсуждено Заявление глав правительств о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям, проект Соглашения об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров, утверждены Концепция сотрудничества государств СНГ в области нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров, а также План первоочередных мероприятий по ее реализации, приняты решения о ходе подготовки к проведению переписи населения в 2020 году в государствах-участниках СНГ, дальнейшем развитии медико-социальной помощи и повышении качества жизни ветеранов войны и членов их семей, а также по ряду других вопросов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи