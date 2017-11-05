



Делегация Олий Мажлиса Узбекистана вернулась из США



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября делегация Олий Мажлиса Узбекистана завершила трехдневный визит в Соединенные Штаты Америки, предпринятый с целью углубления узбекско-американского сотрудничества по линии парламента.



В рамках пребывания в Вашингтоне узбекская делегация провела в Конгрессе США встречи с председателем Хельсинской комиссии, сенатором Роджером Уикером, старшим членом Комитета по иностранным делам Элиотом Энджелом, ведущими конгрессменами Францисом Руни, Джеффом Фортенберри, Дэвидом Прайсом, Джимом Макговерном, Робертом Адерхольтом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи