В Узбекистане приняты новые меры по поддержке бизнеса

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/.

3 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов предпринимательства".

Документ гласит:

"В целях дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности, увеличения объемов и расширения ассортимента поставки на экспорт востребованной на внешних рынках продукции, повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости субъектов предпринимательства:

1. Ввести с 1декабря 2017 года порядок, в соответствии с которым:

а) устанавливается единый срок - 120 календарных дней, по истечении которого образуется просроченная дебиторская задолженность по экспортным операциям, исчисляемый для экспорта услуг (работ) - с даты подписания акта выполненных работ, а товаров - с даты оформления грузовой таможенной декларации, за исключением товаров, вывозимых:

учредителями-резидентами Республики Узбекистан в адрес организаций за рубежом (торговые дома, торговые представительства, дочерние предприятия, фирменные магазины, дилерские сети и консигнационные склады);

членами Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в адрес торгово-инвестиционных домов Палаты;

б) субъектам предпринимательства предоставляется право осуществлять экспорт товаров, работ и услуг, за исключением свежей плодоовощной продукции и товаров, указанных в приложении к настоящему постановлению (далее – сырьевые товары), за иностранную валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков.

При этом таможенное оформление на экспорт, за исключением сырьевых товаров, указанных в приложении к настоящему постановлению, а также товаров, экспортируемых на основании инвойса, осуществляется без справки о расчетах в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (далее – ЕЭИСВО).

Определить, что экспорт товаров, работ и услуг может осуществляться в соответствии с условиями настоящего подпункта только при отсутствии у субъекта предпринимательства просроченной дебиторской задолженности по ранее осуществленным экспортным операциям. При этом за экспортером сохраняется право осуществлять экспорт товаров, работ и услуг на условиях предварительной оплаты, открытия аккредитива, а также при наличии гарантии банков покупателя или полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.

Ответственность за образование просроченной дебиторской задолженности по внешнеторговым операциям несут непосредственно субъекты предпринимательства;

в) на импортеров распространяется мера ответственности за образование просроченной дебиторской задолженности по импортным операциям, применяемая в отношении экспортеров, допустивших просроченную дебиторскую задолженность по экспортным операциям;

г) в случае возникновения действий непреодолимой силы (форс-мажор) срок поступления выручки в иностранной валюте продлевается на период длительности действия непреодолимой силы, подтвержденный уполномоченным органом государства, где это действие имело место;

д) при поступлении на счет экспортера товаров, работ и услуг суммы страхового возмещения (в национальной и/или иностранной валютах) по полису страхования экспортного контракта, сумма дебиторской задолженности по данному экспортному контракту для целей применения финансовых санкций уменьшается на сумму поступившего страхового возмещения;

е) отменяется требование по обязательному представлению импортерами экспортной грузовой таможенной декларации для подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам;

ж) отменяется требование по выдаче разрешения органами государственной таможенной службы на реэкспорт товаров, находящихся под таможенным режимом "временный ввоз".

2. Предоставить субъектам предпринимательства право с 1 декабря 2017 года осуществлять экспорт товаров (за исключением сырьевых товаров), работ и услуг без заключения экспортного контракта, на основании инвойсов, с внесением информации в ЕЭИСВО после осуществления 100-процентной предварительной оплаты на счета экспортеров в банках Республики Узбекистан.

При этом в отношении экспорта свежей плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов устанавливаются отдельные требования в соответствии с законодательством.

3. Министерству внешней торговли и Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить:

на постоянной основе глубокое изучение текущей и перспективной конъюнктуры внешних рынков по основной номенклатуре экспортных поставок;

выявление новых потенциальных возможностей для расширения номенклатуры экспорта продукции субъектов предпринимательства.

4. Возложить, начиная с 1 января 2018 года, задачи по технической поддержке и эксплуатации ЕЭИСВО на Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Государственному таможенному комитету, Центральному банку и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в срок до 1 января 2018 года обеспечить прием-передачу ЕЭИСВО с ее технической документацией, исходными кодами программных средств, используемых при обработке данных.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в целях совершенствования работы ЕЭИСВО сформировать рабочую группу из числа представителей заинтересованных министерств и ведомств, с возложением на нее задач по упрощению в срок до 1 июля 2018 года порядка ввода экспортерами и импортерами данных в ЕЭИСВО.

5. Министерству здравоохранения, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров, Государственному комитету ветеринарии, Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, Агентству "Узстандарт" и АО "Узбекэкспертиза" в целях ускорения осуществления экспортно-импортных операций, повышения эффективности применения информационно-коммуникационных технологий в процессе таможенного оформления товаров обеспечить своевременный и полный ввод информации о выданных сертификатах и документах разрешительного характера в унифицированную таможенную информационную систему "Единое окно".

6. Министерству внешней торговли совместно с Государственным таможенным комитетом, Центральным банком, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами:

в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект нормативно-правового акта, предусматривающего упрощение порядка вывоза товаров (продукции), предназначенных для проведения выставочных мероприятий;

в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;

на постоянной основе обеспечить мониторинг эффективности норм, вводимых настоящим постановлением, и, при необходимости,

вносить предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Ж.А., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" Отажонова Н.С., министра внешней торговли Ганиева Э.М., председателя Государственного налогового комитета Парпиева Б.Р. и председателя Государственного таможенного комитета Тохирий М.В.".

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