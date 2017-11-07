В Узбекистане упорядочен ввоз и вывоз ряда продукции

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/.

3 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по упорядочению лицензирования экспорта и импорта специфических товаров, а также регистрации экспортных и экспертизы импортных контрактов".

Документ гласит:

"В соответствии с указами Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2017 года № УП–5012 "О мерах по совершенствованию системы управления в сфере внешней торговли" и от 31 марта 2017 года № УП–4996 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям", постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2017 года № ПП–2887 "О мерах по организации деятельности Министерства внешней торговли Республики Узбекистан", а также в целях дальнейшего совершенствования механизмов регулирования экспортно-импортных операций:

1. Установить, что с 10 ноября 2017 года:

лицензирование экспорта и импорта специфических товаров, включенных в приложение № 1 к настоящему Указу, осуществляется Информационно-аналитическим департаментом по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала отраслей экономики и территорий республики Кабинета Министров Республики Узбекистан на основании актов Президента Республики Узбекистан или решений Кабинета Министров Республики Узбекистан;

экспертиза импортных контрактов, заключённых по итогам прямых переговоров и суммой, превышающей в эквиваленте 100 тысяч долларов США по одному контракту, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан или Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан или кредитов (займов), привлеченных Республикой Узбекистан (Правительством Республики Узбекистан) или под ее гарантию (за исключением рефинансируемых коммерческими банками), а также хозяйствующих субъектов, доля государства в уставном капитале которых составляет более 50 процентов, и юридических лиц, у которых в уставном капитале более 50 процентов доли принадлежит хозяйствующим субъектам с долей государства более 50 процентов, проводится Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям;

экспертиза тендерной (конкурсной) документации или оценка тендерных (конкурсных) предложений в рамках тендерных (конкурсных) торгов суммой, превышающей в эквиваленте 100 тысяч долларов США по одному тендеру (конкурсу), финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан или Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан или кредитов (займов), привлеченных Республикой Узбекистан (Правительством Республики Узбекистан) или под ее гарантию, а также хозяйствующих субъектов, доля государства в уставном капитале которых составляет более 50 процентов и юридических лиц, у которых в уставном капитале более 50 процентов доли принадлежит хозяйствующим субъектам с долей государства более 50 процентов, осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям. При этом, постановка на учет импортных контрактов, заключенных по результатам тендерных (конкурсных) торгов, осуществляется без проведения их дополнительной экспертизы.

2. Возложить на Министерство внешней торговли Республики Узбекистан регистрацию контрактов (договоров), за исключением биржевых, на экспорт товаров (работ, услуг):

заключенных на основании решений Правительства Республики Узбекистан и межправительственных соглашений;

включенных в приложение № 2 к настоящему Указу.

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке выдачи лицензии на экспорт и импорт специфических товаров.

4. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Министерством финансов, Министерством экономики Республики Узбекистан и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в месячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Положения о порядке экспертизы импортных контрактов и тендерной (конкурсной) документации, а также оценки тендерных (конкурсных) предложений.

5. Министерству внешней торговли Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Положения о порядке регистрации экспортных контрактов.

6. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан и решения Кабинета Министров Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

7. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Министерством внешней торговли, Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" Отажонова Н.С., министра внешней торговли Республики Узбекистан Ганиева Э.М., председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Ахмедходжаева А.И.".

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