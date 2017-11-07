Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе США

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, в котором выразил от имени всего народа Узбекистана и от себя лично соболезнования по случаю случившейся в этот день в Штате Техас трагедии, унесшей множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства выразил искреннее сочувствие и поддержку родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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