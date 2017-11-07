



МИД Узбекистана посетила делегация Китая



ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Китайской Народной Республики во главе с помощником руководителя Канцелярии международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Шэн Бейли. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений в свете итогов 19-го съезд Компартии Китая, на котором был определен новый курс развития страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи