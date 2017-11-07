В Ташкенте обсужден вопросы развития узбекско-саудовского сотрудничества

В Ташкенте обсужден вопросы развития узбекско-саудовского сотрудничества07.11.2017 13:03
ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Королевства Саудовская Аравия во главе с членом Консультативного совета, заместителем председателя Комитета саудовско-узбекской межпарламентской дружбы Ахмадом бин Мухаммадом Абушом аль Гамиди посетила МИД Узбекистана.
В ходе проведенных переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, прежде всего, по линии парламента.
УЗИНФОРМ