



В Ташкенте обсужден вопросы развития узбекско-саудовского сотрудничества



ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Королевства Саудовская Аравия во главе с членом Консультативного совета, заместителем председателя Комитета саудовско-узбекской межпарламентской дружбы Ахмадом бин Мухаммадом Абушом аль Гамиди посетила МИД Узбекистана. В ходе проведенных переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, прежде всего, по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи