Погода в Узбекистане на 9 ноября

Погода в Узбекистане на 9 ноября08.11.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-9о тепла, днем 16-18о тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 12-17о тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадковВетер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской области во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 18-23о тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 12-17о тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 6-11о тепла.
УЗИНФОРМ