



Выражены соболезнования народу Вьетнама



ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу с выражением соболезнований по случаю разрушительного тайфуна в южных и центральных районах страны, унесшего множество человеческих жизней. В своем послании Ш.Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи