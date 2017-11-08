Выражены соболезнования народу Вьетнама

Выражены соболезнования народу Вьетнама08.11.2017 13:43
ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу с выражением соболезнований по случаю разрушительного тайфуна в южных и центральных районах страны, унесшего множество человеческих жизней.
В своем послании Ш.Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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