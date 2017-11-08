



Посол США нанесла визит в МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября ведомство внешней политики Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол США Памела Леора Спратлен, ее принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Встреча была посвящена вопросам участия делегации США в предстоящей в Самарканде международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания" и другим вопросам двусторонней повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи