Посол США нанесла визит в МИД Узбекистана

Посол США нанесла визит в МИД Узбекистана08.11.2017 10:50
ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября ведомство внешней политики Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол США Памела Леора Спратлен, ее принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Встреча была посвящена вопросам участия делегации США в предстоящей в Самарканде международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания" и другим вопросам двусторонней повестки дня.
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