



В Узбекистан прибыл с визитом глава ШОС



ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов. Целью визита является участие в предстоящей 10-11 ноября в Самарканде Международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" под эгидой ООН. 8 ноября глава ШОС провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, с которым обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи