В Узбекистан прибыл с визитом глава ШОС

В Узбекистан прибыл с визитом глава ШОС09.11.2017 09:22
ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов.
Целью визита является участие в предстоящей 10-11 ноября в Самарканде Международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" под эгидой ООН.
8 ноября глава ШОС провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, с которым обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.
УЗИНФОРМ