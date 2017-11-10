Глава Узбекистана провел встречи с зарубежными гостями

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. 9 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с прибывшими с визитом в страну для участия в международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" в Самарканде высокими зарубежными гостями.

В частности, состоялись встречи с заместителем советника Президента США, старшим директором по Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лизой Кёртис, помощником Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Мирославом Енчей и специальным представителем Генерального секретаря, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман, а также Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

Встречи были посвящены актуальным вопросам двусторонней повестки дня, проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

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