



Президент Узбекистана принял глав иностранных делегаций



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с зарубежными гостями, принимающими участие в международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" в Самарканде. Так, состоялись встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини, министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом и министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи