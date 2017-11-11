Президент Узбекистана принял глав иностранных делегаций

Президент Узбекистана принял глав иностранных делегаций11.11.2017 11:54
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с зарубежными гостями, принимающими участие в международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" в Самарканде.
Так, состоялись встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини, министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом и министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи.
В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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