Глава Узбекистана поруил упорядочить геологическую отрасль страны

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание, которое было посвящено рассмотрению эффективности деятельности Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, вопросам повышения эффективности геолого-разведочной работы, реализации важных стратегических проектов по увеличению ресурсной базы минерально-сырьевых и драгоценных металлов, а также объемов производства.

На заседании было подчеркнуто, что Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам определен ответственным органом за геологическое исследование, использование, охрану и управление недрами земли, однако его деятельность ограничивается лишь выполнением геолого-разведочных работ.

В данной связи на совещании был сделан критический анализ нынешнего состояния сферы геологии, указано на отсутствие четкого механизма по разумному использованию, охране недр земли и управлению горным делом, а также надлежащего внимания данной сфере. Отмечалась необходимость на основе изучения опыта передовых зарубежных государств в этой сфере разработки совершенно новой структуры и направлений работы Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, повышения его потенциала.

Были даны поручения по активному привлечению в отрасль иностранных инвестиций, освоению полезных ископаемых и повышению объемов переработки, организации новых предприятий и созданию новых рабочих мест.

Соответствующим министерствам и ведомствам поручены пересмотр и совершенствование программы по развитию минерально-сырьевой базы.

На совещании также было обращено внимание на необходимость обеспечения бесперебойной подчаи электроэнергии для исполнения проектов, реализация которых намечается крупнейшими предприятиями отрасли – Навоийским горно-металлургическим комбинатом и Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом, было рекомендовано ускорить сроки освоения месторождений “Ёшлик-1” и “Ёшлик-2”.

В завершение встречи были определены актуальные задачи, стоящие перед министерствами, комитетами и комбинатами.

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