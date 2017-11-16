Туркменистанцев ознакомили с культурой Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября в Дашогузе завершились Дни культуры Узбекистана, стартовавшие в понедельник в Ашхабаде.

Культурная акция проводилась в целях укрепления духовных связей между народами дружественных государств и включала в себя концертные выступления артистов эстрады и фольклорных ансамблей, в том числе, популярной узбекской группы "Фарход и Ширин", танцевального ансамбля "Навруз", народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова, заслуженного артиста Узбекистана Женисбека Пиязова, народного артиста Узбекистана Абдухошима Исмаилова и других, выставки работ фотохудожников, показы узбекских кинофильмов "Авиценна" и "Дадам бетоб" ("Отец болен") , творческие встречи.

Дни культуры завершились в Дашогузе совместным гала-концертом туркменских и узбекских артистов в Государственном музыкально-драматического театра имени Н.Андалиба.

Для делегации деятелей культуры и искусства Узбекистана, которую возглавила заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, была подготовлена обширная культурная программа по достопримечательностям Ашхабада и Дашогуза.

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