Делегация Узбекистана приняла участие во встрече RECCA VII в Ашхабаде

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана приняла участие в прошедшем 14-15 ноября в Ашхабаде министерском заседании 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), которое было посвящено вопросам выработки всеобщей стратегии содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане и восстановлению экономики страны.

Во встрече приняли участие делегации Афганистана, Азербайджана, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Грузии, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Катара, Китая, Кыргызстана, Республики Корея, Малайзии, Норвегии, ОАЭ, Пакистана, России, Саудовской Аравии, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии и таких международных организаций, как UNCTAD, FAO, UNESCAP, ПРООН, ЮНЕСКО, UNIDO, UNAMA, UNRCCA, UNECE, а также ЕС, ОБСЕ, ОЭС, ОИС, ШОС, МОТ, SAARC, ТРАСЕКА, Кувейтского фонда арабского экономического развития, CICA, AKDN, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Международной финансовой корпорации (IFC), Фонда международного развития ОПЕК (OFID) и других.

Итогом встречи явилось подписание Соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве (Соглашение по маршруту "Ляпис Лазули") между Исламской Республикой Афганистан, Азербайджанской Республикой, Грузией, Турецкой Республикой и Туркменистаном и принятие декларации RECCA VII об активизации транспортных и энергетических проектов для помощи Афганистану.

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