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Глава Узбекистана поздравил представителей корейской диаспоры
18.11.2017 14:04

ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к участникам мероприятия в честь празднования 80-летия проживания корейцев в Узбекистане.

В обращении главы государства говорилось:

"Дорогие друзья! 

Уважаемые гости! 

В эти дни наш многонациональный народ отмечает 80-летие проживания корейцев в Узбекистане. 

В тридцатых годах прошлого столетия – нелегкое время, полное невзгод и лишений, – гонимые суровой политической системой десятки тысяч корейцев с Дальнего Востока оказались на узбекской земле. Народ Узбекистана с присущими ему благородством и душевной щедростью принял искреннее участие в судьбе оказавшихся здесь корейцев, обогрел и приютил их на своей земле. 

Благодаря своему трудолюбию, жизненной стойкости, сплоченности и дисциплинированности, любви к земле, а также схожести наших менталитета и культуры корейцы обрели здесь свою вторую Родину, стали ее достойными сыновьями и дочерьми, равноправными и уважаемыми гражданами многонационального Узбекистана, которыми по праву гордится наш народ. 

Мы высоко ценим вклад корейцев в социально-экономическое развитие страны – наращивание промышленного и сельскохозяйственного потенциала, прогресс в области науки, образования, здравоохранения, других сферах. 

Они активно участвовали в освоении степей, в сложных условиях возделывали целинные земли, проявили себя как талантливые земледельцы и создавали хозяйства, впоследствии вошедшие в число самых передовых. 

Доблестный и самоотверженный труд наших соотечественников-корейцев, их созидательная деятельность, направленная на всесторонний прогресс и процветание Узбекистана, вписали яркую страницу в историю достижений нашей страны. 

И вполне закономерно, что 283 представителя корейской диаспоры удостоены высоких государственных наград и званий, очень многие пользуются большим авторитетом в нашем обществе. 

Среди них – депутаты и члены правительства, заслуженные деятели науки, культуры и искусства, высококвалифицированные специалисты. Это известные организаторы сельхозпроизводства Ким Пен Хва и Хван Ман Гым, Герой Узбекистана, директор Дома «Мехрибонлик» в Хиве Вера Пак, министр дошкольного образования, сенатор Агриппина Шин, сенатор Валерий Тян, посол Республики Узбекистан в Республике Корея Виталий Фен, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана Виктор Пак, обладатель Кубка мира по боксу Владимир Шин, художник Николай Шин, академик Владимир Ким, доктор медицинских наук, профессор Александр Шек и многие другие. 

Сегодня в Узбекистане проживает более 200 тысяч корейцев. Следует отметить, что многие из них владеют узбекским языком, хорошо знают нашу культуру, и это мы воспринимаем как проявление большого уважения к узбекскому народу. 

Корейская диаспора является неотъемлемой частью многонационального народа Узбекистана и традиционно активно участвует во всех общественных и культурных мероприятиях, проводимых в республике. 

В июне нынешнего года корейской диаспорой в ташкентском Саду дружбы был воздвигнут монумент в знак благодарности за толерантность, душевную теплоту и заботу, мирную и спокойную жизнь на земле Узбекистана. 

В нашей стране наряду с представителями других наций и народностей корейцам созданы все условия для сохранения и развития национальной культуры, языка, традиций и обычаев. К примеру, в Узбекском государственном университете мировых языков, Ташкентском государственном институте востоковедения и Самаркандском государственном институте иностранных языков ведется преподавание корейской филологии.  

Большую работу в этом направлении осуществляет Ассоциация корейских культурных центров республики. Издаются книги и газеты на корейском языке, проводятся выставки, концерты, фестивали, гастроли творческих коллективов в Узбекистане и за рубежом, различные спортивные состязания среди молодежи. 

В настоящее время в Ташкенте при содействии правительства Республики Корея ведется строительство Дома корейской культуры и искусства. Думаю, что он станет ярким символом нашей дружбы, местом притяжения для молодежи и интеллигенции, центром взаимообогащения наших культур. 

Мы в Узбекистане придаем важное значение развитию многогранного сотрудничества с Республикой Корея, и корейская диаспора вносит в это большой вклад. 

В ближайшее время запланирован визит на высшем уровне в Республику Корея, в ходе которого будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства двух стран, в том числе реализация новых совместных проектов. 

Уважаемые участники торжеств, хочу искренне поблагодарить вас и в вашем лице всех представителей корейской диаспоры за самоотверженный и добросовестный труд на благо нашего общего дома – родного Узбекистана. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, новых успехов, семейного счастья и благополучия".

Напомним, что Шавкат Мирзиёев совершит визит в Южную Корею 22-25 ноября.

УЗИНФОРМ

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