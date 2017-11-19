Президент совершил рабочую поездку по столице

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку по Ташкенту, предпринятую с целью ознакомления с текущим положением дел в столице, проведения встреч с избирателями.

Программа поездки включала в себя посещение Сергелийского района Ташкента, где глава государства осмотрел новые жилые дома и пообщался с новоселами, ознакомился с деятельностью управляющей компании по обслуживанию данных новостроек, посетил новую районную школу, плавательный бассейн, детский сад, районный отдел внутренних дел и семейную поликлинику.

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