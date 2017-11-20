



Делегация Федерации футбола Узбекистана вернулась из Южной Кореи



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Федерации футбола Узбекистана во главе с президентом федерации Умидом Ахмаджоновым совершила рабочий визит в Южную Корею, предпринятый по приглашению руководителя Ассоциации футбола Южной Кореи Чун Мун Гу.



В ходе пребывания в Сеуле делегация провела встречи с южнокорейскими футбольными чиновниками по вопросам укрепления сотрудничества и обмена опытом между Федерацией футбола Узбекистана и Футбольной ассоциацией Южной Кореи.



По итогам встречи Умид Ахмаджонов и Чун Мун Гу подписали меморандум о сотрудничестве между Федерацией футбола Узбекистана и Футбольной ассоциацией Южной Кореи, который позволяет участвовать в учебных занятиях, конкурсах, курсах, семинарах и конференциях с соответствующими экспертами двух федераций. Кроме того, стороны договорились работать совместно в организации товарищеских матчей между различными национальными командами двух стран.



После встречи в Сеуле президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов вылетел в Токио, столицу Японии, где состоялась встреча с президентом Японской футбольной ассоциации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи