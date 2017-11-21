В Узбекистане повышаются зарплаты и соцвыплаты

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий".

Документ гласит:

"В целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни населения, усиления социальной поддержки граждан республики в условиях либерализации валютной политики:

1. Повысить с 1 декабря 2017 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем в 1,15 раза.

2. Установить с 1 декабря 2017 года на территории Республики Узбекистан минимальные размеры:

заработной платы - 172 240 сумов в месяц;

пенсии по возрасту - 336 880 сумов в месяц;

пособия инвалидам с детства в размере 336 880 сумов в месяц;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 206 720 сумов в месяц.

3. Определить, что все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 1 декабря 2017 года от определенного настоящим Указом размера минимальной заработной платы.

4. Министерству финансов совместно с Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, организациями и учреждениями, финансируемыми из Государственного бюджета, обеспечить своевременный пересчет размеров пенсий, стипендий и должностных окладов работников бюджетных учреждений и организаций исходя из положений настоящего Указа.

5. Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Хозрасчетным предприятиям и организациям производить с 1 декабря 2017 года повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, установленной настоящим Указом, за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

6. Признать с 1 декабря 2017 года утратившим силу, за исключением пункта 6, Указ Президента Республики Узбекистан от 22 августа 2016 года №УП-4822.

7. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и министра финансов Республики Узбекистан Ходжаева Б.А.".

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