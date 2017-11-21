



В Узбекистане упорядочат меры по поддержке ремесленников



ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников". Документ гласит: "В целях наиболее полного сохранения и приумножения богатого культурного наследия и исторических традиций народов Узбекистана, дальнейшего развития национального ремесленничества, народных художественных промыслов и прикладного искусства, осуществления целенаправленных и комплексных мер по широкой поддержке ремесленничества и всемерному стимулированию граждан, занимающихся ремесленничеством, обеспечения на этой основе занятости населения, особенно молодежи, женщин и малообеспеченных семей: 1. Определить основными направлениями дальнейшего развития в республике национального ремесленничества, народных художественных промыслов и прикладного искусства (далее – ремесленничество): первое, всестороннюю поддержку занимающихся ремесленничеством граждан и семей, особенно начинающих ремесленников, совершенствование и повышение эффективности деятельности школ "Уста-шогирд", стимулирование создания на этой основе новых рабочих мест; второе, осуществление эффективных мер по содействию субъектам ремесленничества в государственной регистрации, выделении им земельных участков и помещений, подключении к сетям инженерных коммуникаций, бесперебойном обеспечении оборудованием, инвентарем, сырьем и материалами, предоставлении льготных кредитов; третье, создание центров развития ремесленничества, особенно в городах и районах с глубокими традициями развития народного ремесла и творчества, возрождение и дальнейшее сохранение уникальных видов ремесленничества, формирование рыночной инфраструктуры для реализации потребителям продукции ремесленничества; четвертое, всемерное стимулирование экспорта продукции ремесленничества, содействие в проведении презентаций продукции национального ремесленничества на проводимых в зарубежных странах выставках и ярмарках. 2. Принять предложения Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, ассоциации "Хунарманд": о вхождении ассоциации "Хунарманд" в качестве ассоциированного члена в Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан, без уплаты членских взносов за ассоциированное членство;

о приравнивании председателя ассоциации "Хунарманд" по статусу к заместителю председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, начальника территориального управления ассоциации "Хунарманд" – к заместителю начальника территориального управления Торгово-промышленной палаты;

об оказании районными и городскими Центрами содействия предпринимательству при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан в обязательном порядке услуг ремесленникам по содействию в создании и развитии их деятельности, включая обучение навыкам организации и ведения собственного бизнеса, защиту прав субъектов ремесленничества, организацию выставок для начинающих субъектов ремесленничества. 3. Установить, что, начиная с 1 декабря 2017 года, субъекты ремесленнической деятельности ­– члены ассоциации "Хунарманд": освобождаются от уплаты фиксированного налога в части изготовления и реализации изделий (товаров, работ, услуг) ремесленнической деятельности;

получающие пенсии и пособия по возрасту освобождаются от уплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сельских районах в первые два года своей деятельности уплачивают страховые взносы во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан в размере 50 процентов от установленной ставки. 4. Утвердить: обновленный перечень основных направлений ремесленнической деятельности, видов изделий и товаров (работ, услуг), производимых ремесленниками, согласно приложению №1;

Сводную программу реализации проектов по развитию ремесленничества в Республике Узбекистан в 2018-2019 годах (далее – Программа) согласно приложению №2, а также адресные программы по реализации проектов по развитию ремесленничества в Республике Каракалпакстан, областях и г.Ташкенте в 2018-2019 годах согласно приложениям №2.1 – 2.14;

Комплекс мер по организации объектов ремесленничества в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на 2018-2019 годы (далее – Комплекс мер) согласно приложению №3. Возложить на председателя Торгово-промышленной палаты Икрамова А.И., министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Хаитова А.А., руководство ассоциации "Хунарманд", председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, руководителей министерств, ведомств, коммерческих банков, других организаций-ответственных исполнителей персональную ответственность за качественную, полную и своевременную реализацию Программы и Комплекса мер в установленные сроки. 5. Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и города Ташкента совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, ассоциацией "Хунарманд", другими ответственными министерствами и ведомствами в двухнедельный срок образовать территориальные комиссии по координации работы по развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников (далее – территориальные комиссии) в составе согласно приложению №4, определив их основными задачами: обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения в соответствующих регионах адресной Программы и Комплекса мер;

своевременное решение проблем, препятствующих развитию ремесленничества, в том числе в вопросах выделения земельных участков и помещений, подключения их к объектам производственной и коммуникационной инфраструктуры, расширения доступа к кредитным ресурсам, обеспечения сырьевыми ресурсами;

координацию строительства и реконструкции центров развития ремесленничества в регионах, включая организацию разработки адресных списков строительства указанных центров, размещения в них субъектов ремесленничества, утверждения типовых проектов строящихся объектов;

организацию и координацию осуществления в регионах мер по содействию реализации продукции, производимой ремесленниками, в том числе на экспорт;

предоставление рекомендаций АКБ "Микрокредитбанк" по выделению субъектам ремесленничества и предпринимательства льготных микрокредитов за счет средств Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан на расширение занятости населения в ремесленничестве, семейном предпринимательстве и надомничестве, без вмешательства в кредитную политику банка. 6. Согласиться с предложением Министерства занятости и трудовых отношений, Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан об открытии Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан кредитной линии на общую сумму 50 млн. долларов США сроком на 5 лет, в том числе льготный период – 2 года, по ставке 2,5 процента годовых для АКБ "Микрокредитбанк", АКБ "Халк банк" и АКБ "Агробанк" (далее – коммерческие банки) в целях льготного микрокредитования субъектов ремесленнической деятельности – членов ассоциации "Хунарманд", а также строительства центров развития ремесленничества, по схеме согласно приложению №5. Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить открытие кредитных линий указанным коммерческим банкам для предоставления ими льготных микрокредитов субъектам ремесленнической деятельности в национальной валюте на следующих условиях: сумма льготного микрокредита не должна превышать трехсоткратного размера минимальной заработной платы на срок до 2 лет, включая шестимесячный льготный период;

процентная ставка по льготным микрокредитам, выдаваемым на приобретение оборудования и запасных частей для собственных производственных нужд, составляет 50 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, а для пополнения оборотных средств – в размере ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан;

льготный микрокредит предоставляется путем перевода денежных средств с ссудного счета заемщика согласно его платежному поручению на депозитный счет до востребования соответствующей организации или физического лица на цели, предусмотренные в настоящем Указе, с дальнейшей возможностью снятия наличных денежных средств в соответствии с тарифной политикой обслуживающего банка этой организации или физического лица. 7. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г.Ташкента обеспечить с привлечением собственных средств инициаторов и кредитов коммерческих банков своевременное строительство и ввод в 2018-2019 годах центров развития ремесленничества согласно перечню в соответствии с приложением №6, обратив особое внимание на: их строительство в историко-национальном архитектурном стиле и формах, подведение к ним необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры и размещение на их территории каравансараев (гостиниц), кафе, ресторанов и других объектов для привлечения туристов;

возведение на их территории торговых рядов в стиле "древний восточный базар", специальных мест для выступления мастеров народного творчества (канатоходцев, палванов, маскарабозов и др.);

размещение на первых этажах жилых зданий, возводимых в центрах развития ремесленничества, мастерских и торговых помещений, а на верхних этажах – жилья для ремесленников. 8. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить: выделение ресурсов АКБ "Микрокредитбанк" в размере 50 млрд. сумов по ставке 2 процента годовых для предоставления льготных микрокредитов на расширение занятости населения в ремесленничестве за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, выделяемых в 2017-2018 годах Фонду общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в объемах, утвержденных постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года №ПП-3268 "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения";

предоставление средств для обучения навыкам ремесленничества незанятым гражданам, особенно молодежи, на основе усовершенствованной учебной программы по методу "Уста-шогирд", в размере 1 млрд. сумов в 2018-2019 годах за счет средств Государственного фонда содействия занятости. 9. Определить, что льготные микрокредиты за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений, а также Государственного фонда содействия занятости предоставляются ремесленникам, являющимся членами ассоциации "Хунарманд" и осуществляющим ремесленническую деятельность в соответствии с приложением №1 к настоящему Указу. Министерству финансов, Центральному банку, Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с Торгово-промышленной палатой, ассоциацией "Хунарманд" в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения, предусматривающий порядок выделения льготных кредитов для приобретения ремесленниками, особенно девушками, занимающимися ремесленничеством, мини-технологий, оборудования и необходимого инвентаря, а также для пополнения оборотных средств. При этом определить, что обязательные страховые взносы, уплачиваемые ремесленниками из числа молодежи во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан, засчитываются в качестве оплаты за полученные кредиты. 10. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан: осуществлять по заявкам коммерческих банков конвертацию средств в национальной валюте, поступивших в счет погашения микрокредитов, выделенных субъектам ремесленнической деятельности – членам ассоциации "Хунарманд";

совместно с коммерческими банками и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в месячный срок разработать и внедрить на официальных веб-сайтах коммерческих банков электронную услугу, обеспечивающую доступ в режиме реального времени к информации о доступности льготных микрокредитов субъектам ремесленнической деятельности. 11. Согласиться с предложением Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства занятости и трудовых отношений, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, ассоциации "Хунарманд" об открытии с 2018/2019 учебного года направлений профессионального образования по различным востребованным видам ремесленничества, с широким привлечением в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения ремесленников из числа членов ассоциации "Хунарманд", в профессиональных колледжах, передаваемых в ведение Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, в соответствии с приложением №7. Установить, что: ремесленникам – членам ассоциации "Хунарманд" предоставляется право обучать ремесленничеству в специальных мастерских профессиональных колледжей с заключением с ними договоров как с индивидуальными предпринимателями без взимания налогов по оказанным услугам;

период работы в качестве учеников школ "Уста-шогирд" до достижения ими 25-летнего возраста включается в трудовой стаж при уплате страховых взносов не менее 2,5-кратного размера минимальной заработной платы в год. 12. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента: ввести порядок льготной оплаты лицами, занимающимися ремесленничеством, платежей в местный бюджет за размещение средств внешней рекламы на уровне, не превышающем 50 процентов от действующей ставки;

в двухмесячный срок обеспечить организацию торговых ремесленных рядов на территории рынков, туристических, архитектурно-культурных объектов, а также в крупных торговых центрах, с созданием всех необходимых условий для реализации ремесленниками своей продукции. 13. Определить, что: ремесленникам предоставляется право свободного распоряжения иностранной валютой, поступающей от экспорта собственной продукции, включая снятие в наличной форме иностранной валюты с банковских счетов;

реализация продукции ремесленничества на выставках, конкурсах, ярмарках, проводимых в зарубежных странах, может осуществляться без заключения экспортных договоров, а получаемый при этом доход не считается экспортной выручкой. Министерству внешней торговли Республики Узбекистан совместно с Торгово-промышленной палатой, Министерством культуры, Министерством иностранных дел, Государственным таможенным комитетом, Центральным банком Республики Узбекистан, ассоциацией "Хунарманд": в двухмесячный срок разработать и утвердить в установленном порядке Положение об упрощенном порядке вывоза продукции ремесленничества для показа и реализации на выставках, конкурсах, ярмарках, проводимых в зарубежных странах;

обеспечить привлечение созданных с участием хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан торговых домов в зарубежных странах, а также торгово-инвестиционных домов Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан за рубежом, способных взять на себя функции по продвижению национальной продукции ремесленничества на внешних рынках;

в месячный срок утвердить комплекс мероприятий по обеспечению широкого участия отечественных ремесленников на выставках и ярмарках продукции отечественного производства, проводимых в зарубежных странах. 14. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом по туризму, ассоциацией "Хунарманд", Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента обеспечить организацию в сентябре каждого года международного фестиваля традиционной культуры Узбекистана "Жемчужина Востока", направленного на широкое освещение вековых традиций и культурной жизни населения, продвижение изделий народных художественных промыслов и прикладного искусства. 15. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, ассоциации "Хунарманд", Министерству культуры Республики Узбекистан, Академии художеств Узбекистана, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента обеспечить: своевременное осуществление мероприятий по проведению выставок и фестивалей, международных конференций по различным направлениям ремесленничества в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на 2018-2019 годы в соответствии с приложением №8;

организацию на ежегодной основе международной выставки продукции ремесленничества "Олтин кул хунарманд". 16. Установить порядок, в соответствии с которым: для ремесленников, не имеющих стационарных торговых мест и осуществляющих торговлю во временных местах, использование кассовых аппаратов и торговых терминалов, а также требование об инкассации наличной денежной торговой выручки в коммерческих банках осуществляется в добровольном порядке;

плата за аренду государственного имущества ремесленниками устанавливается в размере 50 процентов от установленной минимальной ставки аренды;

в случае, если ремесленник изъявляет желание приобрести государственный объект, реализуемый (передаваемый по "нулевой" стоимости) в рамках программ приватизации, указанный объект реализуется (передается) ремесленнику по оцененной стоимости (с первоначальными инвестиционными обязательствами) на основе прямого договора, без выставления на публичные торги (конкурс);

в случае, если несколько ремесленников изъявляют желание приобрести (получить по "нулевой" стоимости) один объект, то данный объект выставляется в установленном порядке на конкурс (публичный торг), в котором участвуют только указанные ремесленники. Определить, что объекты, предоставленные ремесленникам на условиях, указанных в настоящем пункте, должны использоваться в сфере производства продукции ремесленничества на протяжении не менее 5 лет. 17. В целях бесперебойного обеспечения сырьем и материалами для развития ремесленнической деятельности: ассоциации "Узбекипаксаноат" обеспечивать выделение ремесленникам шелка-сырца и шелковых нитей по заявкам ассоциации "Хунарманд";

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей в двухмесячный срок принять меры по выделению ремесленникам, занимающимся резьбой по дереву, необходимых земельных площадей для посадки и выращивания древесных пород в качестве сырья для осуществления своей деятельности. 18. Считать утратившими силу пункты 4 и 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 марта 1997 года №УП-1741 "О мерах государственной поддержки дальнейшего развития народных художественных промыслов и прикладного искусства". 19. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан совместно с Министерством занятости и трудовых отношений, Министерством финансов, Министерством экономики, Центральным банком, Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. 20. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А., председателя Торгово-промышленной палаты Икрамова А.И. и министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Хаитова А.А. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи