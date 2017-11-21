В Узбекистане упорядочат меры по поддержке ремесленников

В Узбекистане упорядочат меры по поддержке ремесленников21.11.2017 11:41
ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников".
Документ гласит:
"В целях наиболее полного сохранения и приумножения богатого культурного наследия и исторических традиций народов Узбекистана, дальнейшего развития национального ремесленничества, народных художественных промыслов и прикладного искусства, осуществления целенаправленных и комплексных мер по широкой поддержке ремесленничества и всемерному стимулированию граждан, занимающихся ремесленничеством, обеспечения на этой основе занятости населения, особенно молодежи, женщин и малообеспеченных семей:
1. Определить основными направлениями дальнейшего развития в республике национального ремесленничества, народных художественных промыслов и прикладного искусства (далее – ремесленничество):
первое, всестороннюю поддержку занимающихся ремесленничеством граждан и семей, особенно начинающих ремесленников, совершенствование и повышение эффективности деятельности школ "Уста-шогирд", стимулирование создания на этой основе новых рабочих мест;
второе, осуществление эффективных мер по содействию субъектам ремесленничества в государственной регистрации, выделении им земельных участков и помещений, подключении к сетям инженерных коммуникаций, бесперебойном обеспечении оборудованием, инвентарем, сырьем и материалами, предоставлении льготных кредитов;
третье, создание центров развития ремесленничества, особенно в городах и районах с глубокими традициями развития народного ремесла и творчества, возрождение и дальнейшее сохранение уникальных видов ремесленничества, формирование рыночной инфраструктуры для реализации потребителям продукции ремесленничества;
четвертое, всемерное стимулирование экспорта продукции ремесленничества, содействие в проведении презентаций продукции национального ремесленничества на проводимых в зарубежных странах выставках и ярмарках.
2. Принять предложения Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, ассоциации "Хунарманд":
- о вхождении ассоциации "Хунарманд" в качестве ассоциированного члена в Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан, без уплаты членских взносов за ассоциированное членство;
- о приравнивании председателя ассоциации "Хунарманд" по статусу к заместителю председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, начальника территориального управления ассоциации "Хунарманд" – к заместителю начальника территориального управления Торгово-промышленной палаты;
- об оказании районными и городскими Центрами содействия предпринимательству при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан в обязательном порядке услуг ремесленникам по содействию в создании и развитии их деятельности, включая обучение навыкам организации и ведения собственного бизнеса, защиту прав субъектов ремесленничества, организацию выставок для начинающих субъектов ремесленничества.
3. Установить, что, начиная с 1 декабря 2017 года, субъекты ремесленнической деятельности – члены ассоциации "Хунарманд":
- освобождаются от уплаты фиксированного налога в части изготовления и реализации изделий (товаров, работ, услуг) ремесленнической деятельности;
- получающие пенсии и пособия по возрасту освобождаются от уплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан;
- зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сельских районах в первые два года своей деятельности уплачивают страховые взносы во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан в размере 50 процентов от установленной ставки.
4. Утвердить:
- обновленный перечень основных направлений ремесленнической деятельности, видов изделий и товаров (работ, услуг), производимых ремесленниками, согласно приложению №1;
- Сводную программу реализации проектов по развитию ремесленничества в Республике Узбекистан в 2018-2019 годах (далее – Программа) согласно приложению №2, а также адресные программы по реализации проектов по развитию ремесленничества в Республике Каракалпакстан, областях и г.Ташкенте в 2018-2019 годах согласно приложениям №2.1 – 2.14;
- Комплекс мер по организации объектов ремесленничества в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на 2018-2019 годы (далее – Комплекс мер) согласно приложению №3.
Возложить на председателя Торгово-промышленной палаты Икрамова А.И., министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Хаитова А.А., руководство ассоциации "Хунарманд", председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, руководителей министерств, ведомств, коммерческих банков, других организаций-ответственных исполнителей персональную ответственность за качественную, полную и своевременную реализацию Программы и Комплекса мер в установленные сроки.
5. Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и города Ташкента совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, ассоциацией "Хунарманд", другими ответственными министерствами и ведомствами в двухнедельный срок образовать территориальные комиссии по координации работы по развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников (далее – территориальные комиссии) в составе согласно приложению №4, определив их основными задачами:
- обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения в соответствующих регионах адресной Программы и Комплекса мер;
- своевременное решение проблем, препятствующих развитию ремесленничества, в том числе в вопросах выделения земельных участков и помещений, подключения их к объектам производственной и коммуникационной инфраструктуры, расширения доступа к кредитным ресурсам, обеспечения сырьевыми ресурсами;
- координацию строительства и реконструкции центров развития ремесленничества в регионах, включая организацию разработки адресных списков строительства указанных центров, размещения в них субъектов ремесленничества, утверждения типовых проектов строящихся объектов;
- организацию и координацию осуществления в регионах мер по содействию реализации продукции, производимой ремесленниками, в том числе на экспорт;
- предоставление рекомендаций АКБ "Микрокредитбанк" по выделению субъектам ремесленничества и предпринимательства льготных микрокредитов за счет средств Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан на расширение занятости населения в ремесленничестве, семейном предпринимательстве и надомничестве, без вмешательства в кредитную политику банка.
6. Согласиться с предложением Министерства занятости и трудовых отношений, Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан об открытии Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан кредитной линии на общую сумму 50 млн. долларов США сроком на 5 лет, в том числе льготный период – 2 года, по ставке 2,5 процента годовых для АКБ "Микрокредитбанк", АКБ "Халк банк" и АКБ "Агробанк" (далее – коммерческие банки) в целях льготного микрокредитования субъектов ремесленнической деятельности – членов ассоциации "Хунарманд", а также строительства центров развития ремесленничества, по схеме согласно приложению №5.
Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить открытие кредитных линий указанным коммерческим банкам для предоставления ими льготных микрокредитов субъектам ремесленнической деятельности в национальной валюте на следующих условиях:
- сумма льготного микрокредита не должна превышать трехсоткратного размера минимальной заработной платы на срок до 2 лет, включая шестимесячный льготный период;
- процентная ставка по льготным микрокредитам, выдаваемым на приобретение оборудования и запасных частей для собственных производственных нужд, составляет 50 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, а для пополнения оборотных средств – в размере ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан;
- льготный микрокредит предоставляется путем перевода денежных средств с ссудного счета заемщика согласно его платежному поручению на депозитный счет до востребования соответствующей организации или физического лица на цели, предусмотренные в настоящем Указе, с дальнейшей возможностью снятия наличных денежных средств в соответствии с тарифной политикой обслуживающего банка этой организации или физического лица.
7. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г.Ташкента обеспечить с привлечением собственных средств инициаторов и кредитов коммерческих банков своевременное строительство и ввод в 2018-2019 годах центров развития ремесленничества согласно перечню в соответствии с приложением №6, обратив особое внимание на:
- их строительство в историко-национальном архитектурном стиле и формах, подведение к ним необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры и размещение на их территории каравансараев (гостиниц), кафе, ресторанов и других объектов для привлечения туристов;
- возведение на их территории торговых рядов в стиле "древний восточный базар", специальных мест для выступления мастеров народного творчества (канатоходцев, палванов, маскарабозов и др.);
- размещение на первых этажах жилых зданий, возводимых в центрах развития ремесленничества, мастерских и торговых помещений, а на верхних этажах – жилья для ремесленников.
8. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить:
- выделение ресурсов АКБ "Микрокредитбанк" в размере 50 млрд. сумов по ставке 2 процента годовых для предоставления льготных микрокредитов на расширение занятости населения в ремесленничестве за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, выделяемых в 2017-2018 годах Фонду общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в объемах, утвержденных постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года №ПП-3268 "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения";
- предоставление средств для обучения навыкам ремесленничества незанятым гражданам, особенно молодежи, на основе усовершенствованной учебной программы по методу "Уста-шогирд", в размере 1 млрд. сумов в 2018-2019 годах за счет средств Государственного фонда содействия занятости.
9. Определить, что льготные микрокредиты за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений, а также Государственного фонда содействия занятости предоставляются ремесленникам, являющимся членами ассоциации "Хунарманд" и осуществляющим ремесленническую деятельность в соответствии с приложением №1 к настоящему Указу.
Министерству финансов, Центральному банку, Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с Торгово-промышленной палатой, ассоциацией "Хунарманд" в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения, предусматривающий порядок выделения льготных кредитов для приобретения ремесленниками, особенно девушками, занимающимися ремесленничеством, мини-технологий, оборудования и необходимого инвентаря, а также для пополнения оборотных средств.
При этом определить, что обязательные страховые взносы, уплачиваемые ремесленниками из числа молодежи во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан, засчитываются в качестве оплаты за полученные кредиты.
10. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан:
- осуществлять по заявкам коммерческих банков конвертацию средств в национальной валюте, поступивших в счет погашения микрокредитов, выделенных субъектам ремесленнической деятельности – членам ассоциации "Хунарманд";
- совместно с коммерческими банками и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в месячный срок разработать и внедрить на официальных веб-сайтах коммерческих банков электронную услугу, обеспечивающую доступ в режиме реального времени к информации о доступности льготных микрокредитов субъектам ремесленнической деятельности.
11. Согласиться с предложением Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства занятости и трудовых отношений, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, ассоциации "Хунарманд" об открытии с 2018/2019 учебного года направлений профессионального образования по различным востребованным видам ремесленничества, с широким привлечением в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения ремесленников из числа членов ассоциации "Хунарманд", в профессиональных колледжах, передаваемых в ведение Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, в соответствии с приложением №7.
Установить, что:
- ремесленникам – членам ассоциации "Хунарманд" предоставляется право обучать ремесленничеству в специальных мастерских профессиональных колледжей с заключением с ними договоров как с индивидуальными предпринимателями без взимания налогов по оказанным услугам;
- период работы в качестве учеников школ "Уста-шогирд" до достижения ими 25-летнего возраста включается в трудовой стаж при уплате страховых взносов не менее 2,5-кратного размера минимальной заработной платы в год.
12. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента:
- ввести порядок льготной оплаты лицами, занимающимися ремесленничеством, платежей в местный бюджет за размещение средств внешней рекламы на уровне, не превышающем 50 процентов от действующей ставки;
- в двухмесячный срок обеспечить организацию торговых ремесленных рядов на территории рынков, туристических, архитектурно-культурных объектов, а также в крупных торговых центрах, с созданием всех необходимых условий для реализации ремесленниками своей продукции.
13. Определить, что:
- ремесленникам предоставляется право свободного распоряжения иностранной валютой, поступающей от экспорта собственной продукции, включая снятие в наличной форме иностранной валюты с банковских счетов;
- реализация продукции ремесленничества на выставках, конкурсах, ярмарках, проводимых в зарубежных странах, может осуществляться без заключения экспортных договоров, а получаемый при этом доход не считается экспортной выручкой.
Министерству внешней торговли Республики Узбекистан совместно с Торгово-промышленной палатой, Министерством культуры, Министерством иностранных дел, Государственным таможенным комитетом, Центральным банком Республики Узбекистан, ассоциацией "Хунарманд":
- в двухмесячный срок разработать и утвердить в установленном порядке Положение об упрощенном порядке вывоза продукции ремесленничества для показа и реализации на выставках, конкурсах, ярмарках, проводимых в зарубежных странах;
- обеспечить привлечение созданных с участием хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан торговых домов в зарубежных странах, а также торгово-инвестиционных домов Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан за рубежом, способных взять на себя функции по продвижению национальной продукции ремесленничества на внешних рынках;
- в месячный срок утвердить комплекс мероприятий по обеспечению широкого участия отечественных ремесленников на выставках и ярмарках продукции отечественного производства, проводимых в зарубежных странах.
14. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом по туризму, ассоциацией "Хунарманд", Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента обеспечить организацию в сентябре каждого года международного фестиваля традиционной культуры Узбекистана "Жемчужина Востока", направленного на широкое освещение вековых традиций и культурной жизни населения, продвижение изделий народных художественных промыслов и прикладного искусства.
15. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, ассоциации "Хунарманд", Министерству культуры Республики Узбекистан, Академии художеств Узбекистана, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента обеспечить:
- своевременное осуществление мероприятий по проведению выставок и фестивалей, международных конференций по различным направлениям ремесленничества в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на 2018-2019 годы в соответствии с приложением №8;
- организацию на ежегодной основе международной выставки продукции ремесленничества "Олтин кул хунарманд".
16. Установить порядок, в соответствии с которым:
- для ремесленников, не имеющих стационарных торговых мест и осуществляющих торговлю во временных местах, использование кассовых аппаратов и торговых терминалов, а также требование об инкассации наличной денежной торговой выручки в коммерческих банках осуществляется в добровольном порядке;
- плата за аренду государственного имущества ремесленниками устанавливается в размере 50 процентов от установленной минимальной ставки аренды;
- в случае, если ремесленник изъявляет желание приобрести государственный объект, реализуемый (передаваемый по "нулевой" стоимости) в рамках программ приватизации, указанный объект реализуется (передается) ремесленнику по оцененной стоимости (с первоначальными инвестиционными обязательствами) на основе прямого договора, без выставления на публичные торги (конкурс);
- в случае, если несколько ремесленников изъявляют желание приобрести (получить по "нулевой" стоимости) один объект, то данный объект выставляется в установленном порядке на конкурс (публичный торг), в котором участвуют только указанные ремесленники.
Определить, что объекты, предоставленные ремесленникам на условиях, указанных в настоящем пункте, должны использоваться в сфере производства продукции ремесленничества на протяжении не менее 5 лет.
17. В целях бесперебойного обеспечения сырьем и материалами для развития ремесленнической деятельности:
- ассоциации "Узбекипаксаноат" обеспечивать выделение ремесленникам шелка-сырца и шелковых нитей по заявкам ассоциации "Хунарманд";
- Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей в двухмесячный срок принять меры по выделению ремесленникам, занимающимся резьбой по дереву, необходимых земельных площадей для посадки и выращивания древесных пород в качестве сырья для осуществления своей деятельности.
18. Считать утратившими силу пункты 4 и 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 марта 1997 года №УП-1741 "О мерах государственной поддержки дальнейшего развития народных художественных промыслов и прикладного искусства".
19. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан совместно с Министерством занятости и трудовых отношений, Министерством финансов, Министерством экономики, Центральным банком, Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.
20. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А., председателя Торгово-промышленной палаты Икрамова А.И. и министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Хаитова А.А.
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