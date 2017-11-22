Глава Узбекистана отправился в Сеул

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев отбыл с четырехдневным государственным визитом в Республику Корея.

Поездка предпринята по приглашению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-корейского диалога в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. По итогам переговоров в верхах главы двух государств примут Совместное заявление о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также поставят подписи под большим пакетом межправительственных и межведомственных документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

В ходе визита Ш.Мирзиёев также проведет встречи со спикером Национальной Ассамблеи и премьер-министром Республики Корея, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.

25 ноября глава государства вернется в Ташкент.

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