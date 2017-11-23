



Узбекистан и Казахстан отмечают 25-летие дипломатических отношений



ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном. По этому случаю президенты Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравительными посланиями, в которых отметили историческую и духовную близость народов двух стран, а также выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию плодотворного межгосударственнного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи