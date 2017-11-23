Узбекистан и Казахстан отмечают 25-летие дипломатических отношений

Узбекистан и Казахстан отмечают 25-летие дипломатических отношений23.11.2017 15:17
ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном.
По этому случаю президенты Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравительными посланиями, в которых отметили историческую и духовную близость народов двух стран, а также выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию плодотворного межгосударственнного сотрудничества.
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