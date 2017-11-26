Глава Узбекистана провел в Сеуле ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября пребывающий с визитом в Южной Корее Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном и спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Сэ Гюном, с которыми обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия Узбекистана с ООН.

Также в этот день глава Узбекистана встретился с мэром Сеула Пак Вон Суном, который провел церемонию присвоения Президенту Республики Узбекистан звания почетного гражданина города Сеула.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев посетил Национальный музей Южной Кореи.

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