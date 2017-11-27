Представители Узбекистана приняли участие в экологической конференции в Ашхабаде

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. Представители Государственного комитета Республики по лесному хозяйству, Хорезмского агро-консультативного центра (KRASS) и Самаркандского университета приняли участие в завершившейся 26 ноября в Ашхабаде региональной конференции по вопросам устойчивого управления земельными ресурсами, состояния тугайных экосистем и возможностям их сохранения.

Конференция была организована Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам при поддержке германских - Фонда Михаэля Зуккова и Института Лейбница по аграрному развитию в странах с переходной экономикой (IAMO) и была приурочена к завершению регионального проекта по управлению земельными и лесными ресурсами в районе реки Амударья, который при содействии Фонда Михаэля Зуккова реализовывался в Узбекистане и Туркменистане в рамках оказания содействия местному населению в вопросах рационального управления земельными и лесными ресурсами в районе реки Амударья.

В рамках форума были представлены доклады, посвященные вопросам сохранения биоразнообразия оазисов Амударьи, борьбы с изменениями климата и поддержания баланса тугайных экосистем. Состоялись дискуссии по вопросам изменения климата и сельскохозяйственных рисков, улучшения состояния земель и плодородия почв, институционального реформирования природопользования.

Узбекские специалисты по лесоводству поделились опытом работы по облесению деградированных и засолённых почв, которая проводится с использованием тугайных растений и других древесных пород.

В частности, начальник управления международных связей, экспорта и экотуризма Государственного комитета Узбекистана по лесному хозяйству Абдувохид Захадуллаев отметил, что лесники каждые 2-3 года производят посадки и аэропосев качественных семян саксаула на осушенном дне Арала, где среди 50 процентов прижившихся растений происходит самовозобновление, появление травянистых видов. Саксаулом покрыто 500 тысяч гектаров дна бывшего моря, где 300 тысяч га является рукотворным лесом. Не случайно туризм – одно из направлений деятельности его учреждения и рассматривается как способ формирования экологической культуры.

Специалист по экопросвещению и связям с общественностью Хорезмского агро-консультативного центра Елена Кан представила направления научно-образовательной деятельности, проводимой в Нижне-Амударьинском государственном биосферном резерванте.

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