



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим бывшим коллегой из Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, на днях уступившим пост Сооронбаю Жээнбекову. В ходе беседы глава Узбекистана выразил глубокую признательность за награждение его высокой государственной наградой Кыргызской Республики – орденом "Данакер", а также стороны отметили успехи в развитии узбекско-кыргызских отношений за последние годы и подчеркнули историческую значимость подписания Договора об узбекско-кыргызской Государственной границе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи