



Депутаты Олий Мажлиса провели очередное заседание



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное заседание, посвященное рассмотрению проектов новых законов и нормативно-правовых документов. В частности, парламентарии обсудили во втором чтении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О лесе", в первом чтении - законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О государственных наградах", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием парламентского контроля", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О карантине растений", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи