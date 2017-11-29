В Сенате заслушали информацию о борьбе с коррупцией

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено заседание Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам, на котором руководитель Ташкентской городской межведомственной комиссии по противодействию коррупции отчитался об исполнении Государственной программы по противодействию коррупции на 2017-2018 годы в Ташкенте.

В заседании комитета приняли участие члены верхней палаты парламента, ответственные работники Генеральной прокуратуры и Ташкентской городской прокуратуры, отдельные члены Республиканской и Ташкентской городской межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией и члены экспертных групп комиссии и журналисты.

В завершение заседания по обсужденным вопросам были разработаны соответствующие рекомендации и предложения комитета.

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