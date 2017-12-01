Российская делегация провела в Ташкенте ряд встреч

ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. Пребывающая с рабочим визитом в Узбекистане делегация России во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильясом Умахановым 30 ноября посетила верхнюю палату национального парламента Узбекистана, где их принял председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.Йулдошев, а также было проведено заседание Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В ходе встреч состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего углубления узбекско-российских межпарламентских связей, а также торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Дальнейшее обсуждение перспектив развития межгосударственного сотрудничества было продолжено на прошедшем в Торгово-промышленной палате Узбекистана узбекско-российском "круглом столе" на тему "Перспективы дальнейшего развития и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Россией".

Кроме того, в этот день в "Узэкспоцентре" состоялось открытие историко-документальной выставки "Узбекистан и Россия: 25 лет по пути стратегического партнерства", посвященная 25-летию установления дипломатических отношений Республики Узбекистан и Российской Федерации.

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