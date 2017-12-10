Шелковую продукцию Узбекистана презентовали в Европе

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря Ассоциация "Узбекипаксаноат" совместно с Посольством Узбекистана в Австрии провели в Вене первый Узбекско-европейский шелковый форум, в котором приняли участие свыше 300 представителей ведущих отраслевых европейских компаний, текстильных ассоциаций, Торгово-промышленных палат, инвестиционных агентств ряда стран Европейского союза, финансовых институтов и международных организаций, таких как ЮНИДО, ФАО и Фонд развития ОПЕК.

В ходе форума гости были ознакомлены с возможностями инвестиционного климата Узбекистана и развитием шелковой промышленности в Республике, а также были достигнуты договоренности по проработке вопросов экспорта шелковой продукции Узбекистана в страны Европы, в частности Австрию (шелковой ткани), Италию (шелковой пряжи), Венгрию и Словакию (готовой шелковой продукции).

Кроме того, было достигнуто соглашение о начале работы Ассоциации "Узбекипаксаноат" совместно с ФАО, ЮНИДО и Фондом развития ОПЕК над созданием специальной платформы по развитию экспортного потенциала шелковой промышленности региона – "Центральноазиатско-Европейской Ассоциации шелка" со штаб-квартирой в Ташкенте.

В рамках форума также была проведена ярмарка продукции ведущих производителей шелка в Узбекистане – компаний "Бухара Бриллиант Силк" и "Сурхон ипаги", а также организован показ мод традиционной и современной одежды из шелка работы узбекских дизайнеров.



УЗИНФОРМ