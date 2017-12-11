Делегация Узбекистана отправилась в Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в Туркменистан.

Поездка предпринята с целью участия в открывающихся сегодня в Ашхабаде международных конференциях "Политика нейтралитета и превентивная дипломатия в международных отношениях: опыт Туркменистана и его значение" и "Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии: 10 лет сотрудничества с Центральной Азией в целях мира и процветания региона", которые посвящены празднованию Международного дня нейтралитета (12 декабря) и 12-й годовщины принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

Сегодня же в столице Туркменистана состоится встреча руководителей внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и Афганистана.

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