Глава государства поздравил тружеников сельского хозяйства и АПК

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства, прошедшем во Дворце международных форумов "Узбекистон".

В своей речи глава государства подчеркнул роль и значение труда дехкан, отметил проводимые в стране преобразования по совершенствованию сферы АПК, обеспечению продовольственной безопасности, наращиванию объемов экспорта сельхозпродукции, развитию водного хозяйства, улучшению технического оснащения отрасли и системы подготовки кадров

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев торжественно вручил высокие награды Родины группе наших соотечественников, которых они были удостоены накануне Дня работников сельского хозяйства за достигнутые огромные успехи в аграрной отрасли, весомый вклад в развитие сельского хозяйства страны и создание уникальной школы в своей сфере.

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