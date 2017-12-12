Главы МИД Узбекистана и Туркменистана провели встречу в Ашхабаде

Главы МИД Узбекистана и Туркменистана провели встречу в Ашхабаде12.12.2017 12:11
НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря пребывающий с визитом в Ашхабаде воглавепредставительной делегации глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим коллегой министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.
Встреча была посвящена обсуждению хода реализации существующих межгосударственных договоренностей и перспектив дальнейшего развития узбекско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
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