



Главы МИД Узбекистана и Туркменистана провели встречу в Ашхабаде



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря пребывающий с визитом в Ашхабаде воглавепредставительной делегации глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим коллегой министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Встреча была посвящена обсуждению хода реализации существующих межгосударственных договоренностей и перспектив дальнейшего развития узбекско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи